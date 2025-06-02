خاص نجوم مصرية : قرار على معلول بعد الرحيل عن الاهلى

رفض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، العروض التي تلقاها مؤخراً من بعض أندية الدوري المصري.

ويرفض اللاعب فكرة اللعب لأي نادي داخل مصر بخلاف القلعة الحمراء، بعد التاريخ الكبير له مع الاهلى، واحتراماً لجمهور الاهلى.

وأكد معلول في تصريحات خاصة أنه يكن احترام كبير لجماهير الأهلي التي دعمته طوال مشواره مع الفريق، مشدداً على رغبته في الحفاظ على علاقته القوية بجماهير النادي، وعدم المساس بتاريخه الحافل بقميص الأهلي الذي ارتداه لمدة تسع سنوات متواصلة.

وكان علي معلول قد أعلن رحيله رسمياً عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استثنائية حقق خلالها العديد من البطولات، ليودع النادي الذي ارتبط به جماهيرياً وحقق معه نجاحات لا تُنسى.

وشهدت مسيرة معلول مع الأهلي تتويجه بـ6 ألقاب للدوري المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و5 ألقاب للسوبر المحلي، و4 لكأس مصر، إضافة إلى لقبين للسوبر الإفريقي، وثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.