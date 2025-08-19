خاص نجوم مصرية : حقيقة وصول عرض فرنسي لـ أليو ديانج

كشف مصدر من داخل النادى الاهلى عن حقيقة ما قيل عن وصول عرض لـ اللاعب أليو ديانج.

ونفى المصدر وصول أي عرض رسمي من نادي لانس الفرنسي للتعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج كما أشيع فى بعض وسائل الإعلام.

وأوضح الغندور أن ما تردد بشأن العرض الفرنسي لا يتجاوز مجرد حديث من وكيل اللاعب الذي أبلغ مسؤولي الأهلي برغبة لانس في ضم ديانج مقابل ما يقارب 2 مليون يورو فقط شاملة الامتيازات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي رفض الأمر من الأساس معتبراً أن القيمة المالية المطروحة ضعيفة للغاية ولا تليق بإمكانيات ديانج أو بمكانة النادي لذلك لم يتم فتح أي نقاش حول العرض.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في فرنسا يوم 1 سبتمبر المقبل وهو ما يجعل فرص إتمام الصفقة شبه مستحيلة في ظل تمسك الأهلي بلاعبه.