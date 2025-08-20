أخبار الرياضة

خاص نجوم مصرية : حقيقة استقالة أعضاء من مجلس إدارة الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد في بعض المواقع حول وجود استقالات بين أعضاء مجلس الإدارة.

 

وأكد المصدر أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم يتقدم أى عضو بـ إستقالته.

 

وجاءت هذه الشائعات في أعقاب أزمة سحب أرض فرع 6 أكتوبر إلا أن المصادر أوضحت أن المجلس يواصل عمله بشكل طبيعي دون أي تغييرات.

 

ويتواجد حسين لبيب رئيس النادي داخل مقر الزمالك بصورة اعتيادية حيث يباشر مهامه ويعقد لقاءاته اليومية بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة.

 

كما يستعد مجلس الإدارة لعقد اجتماع رسمي خلال الساعات المقبلة لمناقشة عدد من الملفات المهمة وهو اجتماع محدد مسبق ولا يرتبط بما جرى بشأن أزمة أرض أكتوبر.

