خاص نجوم مصرية : الجزائري فريد الملالي خارج حسابات الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن خروج الجزائري فريد الملالي، لاعب أنجيه الفرنسي السابق، من حسابات النادي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اسم الملالي قد ارتبط بالانضمام إلى الزمالك في صفقة انتقال حر، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض أوروبية مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، ليُفضل البقاء في أوروبا على خوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الملالي طلب الحصول على مليون دولار كراتب سنوي، وهو ما رأت لجنة التخطيط أنه رقم كبير لا يتناسب مع الوضع المالي الراهن للنادي، ما دفع الإدارة إلى التراجع عن إتمام الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

وأكد المصدر أن الزمالك لا يزال في مرحلة البحث عن مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم المقبل.