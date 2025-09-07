خاص نجوم مصرية، كواليس أزمة عبد الحميد معالي في الزمالك

أخبار الرياضة

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن كواليس الأزمة الخاصة بعبد الحميد معالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

اللاعب الذي تعاقد معه الزمالك في بداية هذا الموسم الحالي وخلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية

شهد نادي الزمالك أزمة خفية بين المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا واللاعب الأجنبي عبد الحميد معالي.

الأزمة بدأت بعدما طلب المدرب تغيير مركزه من الجناح إلى لاعب وسط “رقم 8″ أو اللعب خلف المهاجمين كـ”شادو سترايكر”.

إلا أن معالي رفض فكرة التغيير مؤكداً أن مركزه الأصلي هو الجناح الذي يجيد التألق فيه، الأمر الذي دفع فيريرا لاستبعاده تدريجياً من حساباته الفنية.

وسطاء دخلوا على خط الأزمة لمحاولة إقناع فيريرا بحل الخلاف وإعادة اللاعب إلى دائرة المشاركة، خاصة أن بدايته مع الزمالك لم تكن سيئة وأظهر إمكانيات جيدة مع الفريق.

