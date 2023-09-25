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خاص| كاسترو يجري تغييرات على تشكيل النصر – ماني يقود هجوم النصر ضد أحد

محمد صلاح محمد

يستعد المدرب البرتغالي لفريق النصر، لويس كاسترو، لإجراء تعديلات على تشكيلة الفريق الأساسية قبل مواجهة أحد في دور الـ32 من بطولة كأس الملك للموسم 2023/24. من المتوقع أن يشهد التشكيل تغييرًا في خط الهجوم حيث سيتم تضمين الجناح السنغالي ساديو ماني بدلاً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- صورة 2 - خاص| كاسترو يجري تغييرات على تشكيل النصر - ماني يقود هجوم النصر ضد أحد

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- صورة 1 - خاص| كاسترو يجري تغييرات على تشكيل النصر - ماني يقود هجوم النصر ضد أحد
خاص.365Scores

بالإضافة إلى ذلك، سيعود الظهير الإيفواري سيكو فوفانا للمشاركة بعد فترة طويلة من الإصابة، وسيحل محله في التشكيلة بعدما كان مارسيلو بروزوفيتش. كما سيتمتع المدافع عبدالإله العمري بفرصة المشاركة كأساسي في هذه المباراة.

ومن الجدير بالذكر أن المدرب كاسترو سيعتمد على نواف بوشل كظهير أيمن في هذه المباراة، بدلاً من سلطان الغنام الذي استبعد من التشكيلة. وسيتم منح راحة لكريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش للمحافظة على قوتهما.

مباراة النصر وأحد ستُقام على ملعب عبدالله الفيصل، غدًا الإثنين، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.”

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محمد صلاح محمد
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