خاص.. حقيقة عودة بن شرقي للزمالك في الميركاتو الشتوي

خرجت خلال الآونة الأخيرة أنباء عديدة تُفيد بإن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري الحالي والزمالك الجزيرة الإماراتي السابق، يقترب من العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس الإدارة الجديد للزمالك برئاسة حسين لبيب تواصل مع الدولي المغربي من أجل إقناعه بالعودة للفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

حقيقة عودة بن شرقي للزمالك

كشف مصدر مقرب من الدولي المغربي أشرف بن شرقي، أن اللاعب يُركز خلاا الفترة الحالية مع فريقه الريان القطري، ويرفض مناقشة أي عروض خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن إدارة الريان تتمسك باللاعب، على الرغم من أن مدة تعاقد بن شرقي مع الفريق القطري هي موسم واحد، لكنها ترغب في تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم المغربي مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن المغربي يُثني على الفترة التي قضاها داخل أسوار ميت عقبة، خاصة بعدما جمعته حالة خاصة بجماهير النادي.

وأوضح أن بن شرقي عانى بشدة من فترته داخل الجزيرة الإماراتي، حيث أكد بإن اللاعب لم يجد الاهتمام الإعلامي والجماهيري الذي وجده في الزمالك.

وكان بن شرقي قد أنضم للزمالك قادمًا من الهلال السعودي، حيث قضى 3 سنوات حقق خلالهما العديد من الألقاب والبطولات منها الدوري العام المصري مرتين وكأس مصر عدة مرات، وكأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي، بجانب حصوله على جوائز فردية عديدة.