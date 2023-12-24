خاص.. جاياردو يواجه خطر الإقالة من تدريب اتحاد جدة بعد النتائج السلبية

يواصل اتحاد جدة السعودي تقديم المستويات والنتائج السلبية في البطولات التي يشارك بها خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي جماهيره، والتي تطالب مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بتصحيح الأوضاع.

وكان الاتحاد قد وجه الشكر للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي لم بنجح في تقديم النتائج المأمولة منذ قدومه للعميد.

وتلقى الاتحاد خسارة من نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي لُعبت بالأمس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

بينما ودع بطولة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة من الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

جاياردو يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

يقترب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني للاتحاد من الرحيا عن العميد، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته.

وكان جاياردو قد حقق فوزًا وحيدًا خلال ال 4 مواجهات السابقة، حيث خسر من ضمك بثلاثية في مسابقة الدوري، بينما فاز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3/0، ضمن منافسات المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، لكنه خسر من الأهلي المصري بنتيجة 3/1، في الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها.

بينما خسر بالأمس السبت من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد مصدر داخل إدارة اتحاد جدة أن المجلس يُفكر بجدية في توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني جاياردو، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأوضح أن هناك عدم قناعة داخل مجلس الإدارة من المستويات التي يقدمها العميد خلال الفترة الماضية، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال المباراتين السابقتين، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير.

وشدد المصدر على أن هناك استياء من التعاقد مع جاياردو على الرغم من أن المدرب الإسباني لوبتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا كان على طاولة مجلس الإدارة، كما أن المفاوضات معه توقفت بسبب التوجه نحو جاياردو.

الجدير بالذكر أن إدارة اتحاد جدة تكبدت 8 مليون يورو، بعدما قامت بفسخ التعقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وسيكون الأمر ذاته مع جاياو.