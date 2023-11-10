خاص.. توتر علاقة رياض محرز بمدرب أهلي جدة

شهدت الفترة الأخيرة الأخيرة توتر علاقة الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي بمدربه الألماني ماتياس يايسله، والذي يقدم الفريق تحت قيادته مستويات متذبذبة.

وتعادل أهلي جدة أمام نظيره ضمك بنتيجة 2/2، في المباراة التي لُعبت بالأمس الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

محرز غاضب من يايسله

وفقًا للمعلومات الواردة إلينا من داخل أهلي جدة السعودي فإن رياض محرز غاضب من النتائج التي يحققها الفريق تحت قيادة يايسله، والذي يعتبرها سيئة مقارنةً بما يمتلك الفريق من لاعبين على مستوى عالمي.

وأوضح المصدر أن الدولي الجزائري بدأ يتسرب إليه الشك من قدرات ماتياس يايسله الفنية، بعد نتيجة ضمك، والذي كان الفريق متقدمًا خلالها بنتيجة 2/0، لكن تغييرات المدرب الألماني جعلت ضمك يعود في النتيجة ويتعادل 2/2.

وأشار إلى أن إدارة أهلي جدة بدأت البحث عن خليفة يايسله خلال الفترة الحالية، حيث ترغب في جلب مدرب كبير وبإمكانيات عالمية، من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي.

وكان رياض محرز قد أشار خلال تصريحاته بالأمس إلى أن الفريق تحكم في المباراة التي كانت سهلة، لكن الشوط الثاني الأهلي أعطى فرصة لضمك من أجل العودة في المباراة.

وشدد على أن ما حدث يعد شيء معيب، لكن لابد على الفريق التعلم حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مرة أخري.