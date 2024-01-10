خاص : الهلال السعودى يستقر على تجديد عقد لاعبه

قررت إدارة نادى الهلال السعودى تجديد عقد مدافع الفريق علي البليهي، لمدة موسم أخر مع الزعيم السعودى.

اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الحالى، وهناك بند فى عقده يسمح للهلال بتمديد التعاقد لمدة موسم إضافى.

قررت الادارة فى الفريق السعودى تجديد العقد لمدة موسم وتفعيل هذا البند، وتم بالفعل ابلاغ اللاعب ووكيله بهذا الامر.

اللاعب الان متواجد مع المنتخب السعودى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس أسيا القادمة، والتى ستنطلق بعد أيام فى دولة قطر.

الامر سيتم الاعلان عنه بصورة رسمية، بعد عودة اللاعب من صفوف المنتخب، بعد الاستقرار على تجديد هذا العقد.

اللاعب يبلغ من العمر 34 عاما، وشارك حتى الآن هذا الموسم مع الهلال فى 25 مباراة فى مختلف البطولات، وظهر بمستوى جيد، ونجح فى تسجيل هدفين.