خاص : الاتفاق السعودي يوضح موقف جوردان هندرسون

علق مصدر من داخل نادي الاتفاق السعودي على الأخبار المنتشرة بشأن وصول عروض رسمية لرحيل اللاعب الإنجليزي جوردن هندرسون خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الإنجليزي جوردن هندرسون تحدثت تقارير صحفية عن أن هناك عروض وصلت إليه للرحيل عن الفريق فى شهر يناير الحالى، وهو ما حرص مصدر فى الاتفاق على توضيحه.

حقيقة عروض الرحيل لـ جوردن هندرسون

حيث نفى المصدر هذا الامر تماماً وأكد أنه لم يصل اى عروض للاعب الإنجليزي جوردن هندرسون للرحيل عن صفوف فريق الاتفاق.

كما نفى المصدر أن يكون اللاعب قد أبلغ ادارة الاتفاق برغبته فى الرحيل كما تردد فى عدد من وسائل الاعلام.

المصدر أكد أن اللاعب سينضم الى صفوف الفريق بصورة طبيعية بعد انتهاء الاجازة الذى حصل عليها، وسينضم إلى معسكر الفريق في دولة الامارات.

وأتم المصدر : اللاعب عقده مستمر معنا حتى العام 2026، وهدف الادارة هو بقاه فى صفوف الفريق حتى نهاية عقده.