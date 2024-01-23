خاص.. الاتحاد السعودي يُظهر “العين الحمرا” لـ مانشيني بعد تصريحاته المثيرة للجدل

حسم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس آسيا قطر 2024.

جاء تأهل الأخضر السعودي، بعدما حقق فوزين متتاليين في دور المجموعات بالبطولة، حيث فاز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما انتصر على قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ليحل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

وعلق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على فرص المنتخب السعودي في التتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024، حيث جاءت تصريحاته صادمة للشعب السعودي، بعدما أكد أن الأخضر ليس مرشحًا للتتويج باللقب، فاوجد منتخبات كبيرة كاليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا، لديهم قدرات على تحقيق لقب البطولة.

تصريحات مانشيني الصادمة

تصريح مانشيني ؟؟؟

اذا حقق اللقب قالوا خدر الخصوم

( بعقول الثمانينيات 😂)

واذا طلع فالوا كان له نظره وعارف الوضع

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عموما مدرب لديه عقد خيالي ودعم لامحدود تصريحه غبي ولايليق

ولا استغرب بعد هذا التصريح اتهامه الباطل للاعبي منتخبنا المبعدين pic.twitter.com/zUhoyULMbh — ًالمونديالي / صالح العمـري (@XBT_102) January 22, 2024

الاتحاد السعودي يُحذر مانشيني بعد التصريحات الجدلية

وفقًا للمعلومات الواردة إلينا من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن التصريحات التي أدلى بها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد نهاية مباراة قيرغيزستان أغضبت مجلس الإدارة بشدة، حيث لم يعتقدوا أن المدير الفني سيظهر على قناة غير سعودية ويُصرح بهذا الكلام.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي تواصل مع مانشيني لتحذيره من الإدلاء بأي تصريحات تُثير الجدل مرة أخري، خاصة وأن الأخضر يحتاج للهدوء خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق لقب كأس آسيا قطر 2024.

وشدد المصدر على أن الاتفاق مع مانشيني عندما تولى تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كانت من ضمن أهدافه تحقيق لقب كأس آسيا، بالإضافة إلى الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، بأمريكا والمكسيك وكندا.

وأختتم المصدر تصريحاته أن الجمهور السعودي غضب بشدة من تصريحات المدرب الإيطالي، لكن الأخير كان يرغب في إزالة الضغوط من على لاعبيه، خاصة وأن مشوار البطولة ما زال طويلًا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة المنتخب التايلاندي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة، والتي ستنطلق في الخامسة من مساء الخميس المقبل.