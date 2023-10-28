خاص : إدارة الزمالك لن تُجدد لهذا اللاعب بعد نهاية الموسم الحالى

كشف مصدر من داخل نادى الزمالك، عن موقف ادارة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب من لاعب الفريق الأبيض ومدافعه محمد عبد الغنى.

محمد عبد الغنى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية هذا الموسم، وسط سهام نقد كثيرة يتعرض لها اللاعب خلال الفترات الاخيرة بسبب تراجع مستواه، خاصة خلال مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

الزمالك خسر أمام إنبي مؤخرا في الجولة الخامسة من الدوري بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد المقاولون العرب، وتوقف رصيده عند ثمانية نقاط في جدول ترتيب الدوري

مصير محمد عبد الغني في الزمالك

مصدر فى الزمالك تحدث لنا واكد انهم يتابعون كل لاعب، وهناك ما يخص محمد عبد الغنى بأن مستواه متراجع فى الفترات الاخيرة.

وعلى هذا يسود اتجاه داخل ادارة القلعة البيضاء بعدم تجديد عقد محمد عبد الغنى مع النادى بعد انتهائه بنهاية هذا الموسم.

حيث اللاعب يعانى من حالة تراجع مستوى كبير، والاقرب الان عدم التجديد له، والأمر سيكون بالتنسيق بين الادارة والجهاز الفنى فى نهاية الموسم.

الزمالك فى راحة سلبية الان من بعدها يخوض تدريباته استعداداً للقاء نادى زد ضمن الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام.