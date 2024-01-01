خاص : إدارة الاهلى تدرس هذا القرار بخصوص الحارس محمد الشناوى

يدرس مسئولى النادى الاهلى تعديل وتمديد عقد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى فى المرحلة القادمة.

الحارس المتألق مع النادى الاهلى، وصل اليه عدد من العروض العربية التى ترغب فى ضمه، أبرزها عروض من الدورى السعودى”دورى روشن”.

وللمحافظة على على اللاعب تدرس ادارة الاهلى تمديد عقد اللاعب، ورفع القيمة الماليه له، بما يتناسب مع مكانته فى الفريق، بإعتباره أفضل حارس فى مصر وإفريقيا.

محمد الشناوى عقده ممتد مع الاهلى حتى صيف 2025، لكن الادارة الحمراء ترغب فى تمديد هذا التعاقد للحفاظ على الحارس فى ظل العروض المغرية التى تصل اليه.

الادارة الحمراء ترى ان محمد الشناوى يستحق، لذا ستفتح ملف تمديد عقد محمد الشناوى فى الفترة القادمة، لتأمين موقفه بعد العروض التى وصلت اليه.

اللاعب صاحب الـ 35 عام، وصلت اليه عدد من العروض السعودية، عقب تألقه مع الاهلى فى بطولة كاس العالم للاندية الاخيرة، والتى نظمتها أراضى المملكة العربية السعودية.