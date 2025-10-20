أخبار الرياضة

حمد اليامي يعلن تجديد عقده مع الهلال رسميا لمدة 3 سنوات

أحمد مراد

أعلن النجم السعودي، حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، عن تجديد عقده مع الزعيم لمدة ثلاثة مواسم أخرى تنتهي في عام 2029.

وكتب اللاعب بحسابه الشخصي على منصة “إكس” تدوينة قصيرة قال فيها “بفضل الله وحمده تم تجديد عقدي مع نادي الهلال لثلاث مواسم اشكر إدارة نادي الهلال على ثقتها فيني ممثله في رئيسها الأمير نواف بن سعد واشكر جمهور الزعماء على وقفتهم وتحفيزهم لي ولا أنسى ان اشكر وكيل أعمالي ا/ رفيع الشهراني على مساندته الدائمه وفالنا البطولات والتوفيق بالقادم بحول الله”.

اليامي كان قد انضم إلى كتيبة الهلال في صيف 2021، قادما من القادسية، لكنه قضى الموسم الماضي مع فريق نادي الشباب مُعارا من الهلال، ويبدو أن الهلال قرر الاحتفاظ به مرة أخرى.

وخاض المدافع السعودي مع فريقه الذي جدد له للتو، 74 مباراة في جميع المسابقات منذ مجيئه قبل 4 سنوات، سجل هدفين وصنع العديد من التمريرات الحاسمة والقوية.

حقق حمد اليامي مع الهلال العديد من البطولات هي: السوبر السعودي عام 2022، و2023، ودوري روشن 2021، وكأس السوبر لوسيل 2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

وفي بطولة كأس العالم للأندية الماضية، شارك اليامي، وحقق مع الهلال الإنجاز التاريخي بوصوله إلى دور ربع النهائي.

