حل جديد من كهربا لأزمته مع الزمالك قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوما

وضع كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حلا جديدا من أجل حل أزمته مع نادي الزمالك بشأن الغرامة المالية الموقعة عليه، بعد رفض مسؤولي إدارة نادي الزمالك بتقسيط الغرامة الموقعة عليه ودفعها كاملة في الفترة القادمة بصورة رسمية.

حيث قدم محامي محمود عبد المنعم كهربا استئنافا على القرار الصادر بشأن إعطاء اللاعب مهلة ستين يوما، من أجل اللعب بصورة طبيعية الفترة المقبلة حتى يستطيع جمع المبلغ المطلوب ودفعه لنادي الزمالك بصورة رسمية.

صرح مصدر أم محامي اللاعب يعمل في كافة الاتجاهات حتى يمنع إيقافه من جديد خلال الفترة المقبلة بصورة نهائية، ويأمل في أن يتم صدور حكم نهائي بشأن اللاعب في سبتمبر المقبل، حتى يمنح اللاعب فرصة لتسديد الغرامة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة المارد الأحمر والهلال السوداني اليوم السبت الموافق 18 فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب إستاد الجوهرة معقل الفريق السوداني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.