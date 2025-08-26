حكم مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2025.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير المصرية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وفاركو مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، ويبحث عشاق الكرة عن تفاصيل عديدة تخص اللقاء على رأسها حكم مباراة الزمالك وفاركو، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكل فريق.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود اللقاء الحكم محمود ناصف كحكم ساحة ويعاونه كل من:

شريف عبد الله: مساعد أول.

هشام ربيع: مساعد ثاني.

محمد عبد العزيز: حكم رابع.

محمود الدسوقي: حكم فيديو (VAR).

وليد ناجي: مساعد حكم فيديو.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 على أرضية ملعب الإنتاج الحربي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المواجهة المرتقبة للزمالك ضد فاركو في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

يدخل الزمالك اللقاء معتمداً على مجموعة من الصفقات الجديدة التي دعمت الفريق هذا الموسم ومن المتوقع أن يبدأ البلجيكي يانيك فيريرا بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الحميد معالي – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: شيكو بانزا – عمرو ناصر – أحمد ربيع.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان ألفينا.

التشكيل المتوقع لفاركو أمام الزمالك

أما فاركو بقيادة طارق العشري فمن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي: