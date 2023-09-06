حكم قضائي ينتظر مرتضى منصور وتوقعات بترشحه لانتخابات الزمالك

تعتزم المحكمة الاقتصادية النظر غداً الخميس في دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، أقامتها موظفة تعمل بإحدى الجهات الحكومية، وذلك في واحدة من الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة ضد رئيس الزمالك السابق.

مرتضى منصور

دعوى ضد مرتضى منصور

كما توجد دعوى أخرى حجزتها المحكمة الاقتصادية للحكم، مقامة من موظف عمومي ضد مرتضى منصور، إذ سيتم الحكم في تلك الدعوة يوم 18 سبتمبر الجاري.

يذكر أن مرتضى منصور قد قضى حكماً بالسجن لمدة شهر واحد بسبب قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكانت محكمة النقض قد حكمت في وقت سابق برفض الطعون المقامة من رئيس الزمالك السبق على حكم حبسه، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بزوال صفقة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، بعدما أقيمت دعاوى من أجل عزله من رئاسة النادي استناداً للائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس الإدارة يصدر بحقه حكم نهائي مقيد للحرية.

ترشح مرتضى منصور في الانتخابات

حيث أكد منصور عبر المنشور نفسه، على شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية العمومية بسبب ثقتهم فيه، حيث يوحي ذلك المنشور بنية رئيس الزمالك السابق في التقديم بالانتخابات الجارية، ومن جانبه كان قد صرح نجله أحمد مرتضى منصور وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأن هناك نية لديه بشكل شخصي في الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي، كما رد على سؤال بخصوص ترشح والده على رئاسة النادي قائلاً: إن شاء الله.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور كان عضواً في مجلس إدارة الزمالك السابق، قبل أن يتقدم باستقالته عقب رحيل والده من رئاسة النادي.