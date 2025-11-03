حكم قضائي ضد لاعب تشيلسي وتحذير من السجن الفوري.. فما القصة؟

تعرض اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، لضربة جديدة خارج المستطيل الأخضر، بعدما قررت محكمة بريطانية عبر حكمًا يقضي بمنعه من القيادة لمدة عامين، وإلزامه بأداء 300 ساعة من الخدمة المجتمعية، عقب إدانته بارتكاب مخالفته المرورية التاسعة خلال عامين فقط.

وتابع تقرير صادر عن صحيفة “التلجراف” الإنجليزية، إن فوفانا، البالغ من العمر 24 عامًا، إعترف بذنبه في تهمة القيادة المتهورة على الطريق السريع A3 قرب مقاطعة سري، أثناء قيادته سيارة لامبورجيني فاخرة بسرعة تجاوزت الحدود القانونية بأضعاف. ووثّقت كاميرات المراقبة مشهد السيارة البيضاء وهي تتجاوز المركبات بتهور في منطقة يُسمح فيها بالقيادة بسرعة لا تتجاوز 50 ميلاً فى الساعة.

ووجهت القاضية جولي كوبر، التي أصدرت الحكم، توبيخًا شديدًا للاعب تشيلسي قائلةً، “أنت تدرك أن كثيرًا من الشباب يعتبرونك قدوة، لكن سلوكك على الطريق يعكس استخفافًا بالقانون وبحياة الآخرين.”

وقال ممثل الادعاء العام أن فوفانا ارتكب مخالفات متكررة في السابق، تضمنت القيادة بسرعة زائدة بسيارات مختلفة من طرازات رولز رويس وأودي ولامبورجيني أوروس، ما أدى إلى جمعه 47 نقطة جزائية على رخصته خلال فترة قصيرة، وهو رقم غير مسبوق بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع الفرنسي قد تسبب في حادث سابق العام الماضي، عندما اصطدم بسيارة الممثل البريطاني دين جافني، بطل مسلسل إيست إندرز، مما أدى إلى منعه من القيادة مؤقتًا قبل أن تُعاد محاكمته مجددًا عقب الحادث الأخير.

وحذر القاضي فوفانا من أن أي خرق جديد للعقوبة قد يترتب عليه السجن الفوري، مشددًا على ضرورة تنفيذ كامل ساعات الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر.

وبهذا الحكم، ينضم فوفانا إلى قائمة اللاعبين الذين طاردتهم قضايا القيادة المتهورة في إنجلترا، ليُوصف من قبل الصحافة البريطانية بأنه “أسوأ سائق في البريميرليج” لقب يضاف إلى موسم صعب للاعب لا يزال يعاني أيضًا من غياب طويل بسبب الإصابة.