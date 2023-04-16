حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري | محمود بسيوني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز للأسبوع السادس والعشرين وتم اختيار الحكم المصري محمود بسيوني لإدارة المباراة ويعاونه الجكم المساعد أسامة السيد والحكم المساعد طارق مصطفى والحكم الرابع حسني سلطان، ووقع الاختيار على الحكم علاء صبري حكماً على تقنية الفيديو “VAR” ويعاونه الحكم محمد عبدالعزيز.

الحكم محمود بسيوني

مباراة الزمالك والمقاولون العرب ستكون المباراة الثالثة لحكم الساحة محمد بسيوني في الدوري المصري هذا الموسم 2022-2023، حيث أدار محمود بسيوني مباراة الداخلية ضد طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ومن ثم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أسوان والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1

على صعيد آخر تم ايقاف الحكم محمود بسيوني بعد مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز انبي 2-1 في اطار منافسات كأس الرابطة المصرية واحالته للتحقيق بعد مشادة قوية بينه وبين سيد مراد عضو اللجنة الفنية في لجنة الحكام حول بعض الأخطاء التي حدثت في المباراة وجاء الايقاف بقرار من لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح وقتها.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تُقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب غداً الإثنين 17-4-2023

الموافق 26 من شهر رمضان الكريم 1440 هجري

وستُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي

الساعة 9.15 بتوقيت القاهرة

الساعة 10.15 بتوقيت السعوية

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 ( ON Time Sport 1 HD )

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك الكولومبي أوسوريو

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