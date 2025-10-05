أخبار الرياضة

حقيقة وصول عرض مغربى لـ أشرف داري

أحمد المدبولي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تتابع موقف المدافع المغربي أشرف داري في ظل ما تردد عن رغبة نادي الوداد في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتلقي حتى الآن أي عرض رسمي أو اتصالات مباشرة من إدارة الوداد بشأن ضم اللاعب.

 

وأشار إلى أن ما تردد في وسائل الإعلام المغربية حول عرض بقيمة 300 ألف دولار لا يزال مجرد حديث إعلامي لم يصل إلى النادي بشكل رسمي.

 

وأكد المصدر أن استمرار داري مع الأهلي أصبح محل شك، في ظل تعرضه لإصابات متكررة وكونه يحتل مكانًا في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق، وهو ما يجعل مسألة رحيله في يناير المقبل واردة حال وصول عرض مالي مناسب.

 

وكان الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري في صيف 2024 قادمًا من نادي بريست الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2028، غير أن اللاعب لم يشارك بانتظام مع الفريق بسبب أزماته البدنية.

 

ويغيب المدافع المغربي عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب الإصابة، الأمر الذي زاد من احتمالية رحيله حال تلقى النادي عرضًا رسميًا ومناسبًا خلال الميركاتو الشتوي.

