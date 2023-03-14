حقيقة مفاوضات الأهلي مع أبو جبل لخلافة الشناوي.. «ترحيب وتحفظ وحيد»

بعد تراجع مستوى حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، ورغبة النادي في التعاقد مع بديل لينافس الشناوي في التواجد بالتشكيل الأساسي أوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن اسم محمد أبو جبل من ضمن الأسماء المرشحة وبقوة للانتقال للنادي في الموسم المقبل، خاصة بعد طلب كولر المدير الفني للفريق التعاقد مع بديل لمحمد الشناوي.

تحفظ على التعاقد مع أبو جبل بسبب السن

أضاف المصدر أن هناك تحفظا وحيدا على أبو جبل وهو أنه تخطى ال 34 عاما والنادي يسعى للتعاقد مع حارس شاب من أجل تأمين حراسة مرمى الفريق خلال السنوات المقبلة، وفي المقابل رحب اللاعب بفتح باب للتفاوض مع النادي من أجل الانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وصرح الإعلامي محمد فاروق خلال لقاء تلفزيوني “أن الحارس أبدى مرونة كبيرة خاصة في الجانب المادي من أجل الانتقال للنادي الأهلي، إلا أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية إلى الآن مع الحارس”.