حقيقة ما قيل عن فتح قنوات بى إن سبورت مجاناً

تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، أخبار تزعم فتح قنوات “بي إن سبورت” مجانًا لمدة عام.

هذه الأخبار جاءت استناداً إلى تصريح منسوب لرئيس الشبكة ناصر الخليفي.

لكن بالتحقق من صحة هذه التصريحات، تبيّن أنها غير صحيحة ولم تصدر من الخليفي بأي شكل، حيث استغلت بعض الصفحات هذه الشائعة لتحقيق نسب مشاهدة وتفاعل عالية، دون الاعتماد على مصادر موثوقة.

والحقيقة المؤكدة أن قنوات “بي إن سبورت” لن تُفتح مجاناً، حتى لو أراد مسؤولو الشبكة ذلك، نظراً لارتباط البث بعقود حقوق حصرية وتوزيع دولي لا يمكن التلاعب بها أو تجاوزها.

لذا نؤكد لكم أنه لا صحة لما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن إتاحة القنوات مجاناً.