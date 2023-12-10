حقيقة غياب بنزيما عن اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

يستعد اتحاد جدة السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره أوكلاند سيتي، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية لهذا الموسم 2023/2024.

ويمر الاتحاد بفترة عصيبة على مستوى النتائج والأداء، حيث خسر الفريق السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة فريقه أمام أوكلاند سيتي في بداية مسابقة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق الثلاثاء المقبل.

وأشارت الأنباء إلى أن بنزيما يُعاني من إصابة، مما يجعله عرضة للغياب عن العميد في مونديال الأندية.

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي

حسب ما ورد إلينا من داخل اتحاد جدة فإن كريم بنزيما يشارك بصفة طبيعية خلال مران الاتحاد اليومي وليس هناك ما يمنعه من التواجد مع العميد أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وأوضح المصدر أن بنزيما لديه شغف كبير بخوض مواجهة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، حيث يبحث عن الوصول بفريقه للتتويج باللقب من خلال تحقيق الفوز في كل مباراة وستكون البداية أمام أوكلاند.

🚨🚨 نعمم الخبر الأجمل في الاتحاد 🤩🤩 – بنزيما بالكرة في تدريبات الملعب ، جاهزية كريم للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية. ✅👏🏼👏🏼#إصابة_ملاعب pic.twitter.com/VfHc0hAlTv — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) December 5, 2023

وشدد على أن الجهاز الفني للاتحاد يعمل خلال الوقت الراهن على كيفية الظهور بمستوى مميز خلال كأس العالم للأندية، بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها أمام ضمك ببطولة الدوري السعودي.

جديرًا بالذكر أن الفائز من مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي سيواجه الأهلي المصري في الدور ربع النهائي من المسابقة، والتي ستشهد مشاركة مانشستر سيتي وعدد من الأندية العالمية الأخرى.