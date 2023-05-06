حقيقة عودة غريب إلى الأهلي السعودي

مثل أي نادٍ في العالم، يتعاقد الأندية مع اللاعبين ويواجهون أحيانًا ضغوطًا للاحتفاظ بهم أو إعادتهم إلى فرق سابقة لهم. وهذا ما يواجهه نادي النصر حاليًا، وتحديدًا فيما يتعلق بنجمه الدولي عبدالرحمن غريب.

في الأسابيع الأخيرة، تم تداول العديد من الأخبار والتقارير تفيد بأن غريب يتواصل مع نادي الأهلي للانتقال إليه في الموسم القادم، وهو الأمر الذي قد يتسبب في خسارة النصر لأحد أفضل لاعبيه. ومع ذلك، فإن إدارة النادي تؤكد بأنها لا تفكر في التخلي عن خدمات غريب، وأنه سيبقى في قلعة النصر الموسم القادم.

في ظل هذا الجدل، تحدث الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن مستقبل غريب، وأكد أن إدارة النصر تعتزم الإبقاء عليه في صفوف الفريق. ورفض العنزي الاتهامات التي تم توجيهها للنصر بمحاولة خطف النجوم من الأندية الأخرى، وأشار إلى أن عالم كرة القدم يدفع ثمنًا باهظًا للاحتراف، وأن كل نادٍ يسعى لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين.

لا شك أن الجدل سيستمر حتى يتم الإعلان الرسمي عن مصير غريب، وإذا كان سيعود إلى الأهلي أم سيبقى في النصر لإحداث فرق في الموسم المقبل. ومهما كان القرار النهائي، فإن الجماهير الرياضية ستظل متشوقة لمتابعة أداء غريب في المستقبل، والذي يعد واحدًا من أبرز اللاعبين في الساحة الرياضية السعودية.