حقيقة ضم اشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي

يتساءل الكثيرون حول ما هي حقيقة انضمام اللاعب بن شرقي إلى النادي الأهلي سؤال يدور في ذهن الجميع .

من هنا سوف نبدأ بالرد على هذا السؤال ولكن أولا لمن لا يعرف اللاعب ابن شرقي:

اشرف بن شرقي هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب ضمن فريق الزمالك وكان يتميز باللعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي .

-ولد في 24 سبتمبر من عام 1994 أي أنه يبلغ من العمر 27 عاما.

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-يبلغ طوله 1.76م أي إلي ما يقارب 5 و9 ونصف قدم .

-رقمه في نادي الزمالك هو رقم 20.

الأندية التي انضم إليها أشرف بن شرقي

انضم أشرف بن شرقي في العديد من الأندية والبطولات وكان منها :

-نادي الوداد الرياضي .

-نادي الهلال .

-نادي الزمالك.

وأيضا انضم إلى العديد من المنتخبات ومن أهمها:

-منتخب المغرب الأولمبي .

-منتخب المغرب للمحليين .

وفي الفترة الأخيرة تداولت بعض الأخبار عن ترك أشرف بن شرقي لنادي الزمالك انتقاله إلي النادي الأهلي.

حقيقة انضمام اشرف بن شرقي إلي النادي الأهلي المصري

قامت بعض المصادر المتواجدة بداخل النادي الأهلي عن حقيقة دخول اشرف بن شرقي وانضمامه إلي النادي الأهلي وذلك بداية من بداية الموسم القادم .

وكانت هناك أيضا بعض الأخبار تقول أن النادي الأهلي قام بإغراء أشرف بن شرقي لترك نادي الزمالك جعله ينضم إلي النادي الأهلي .

وأيضا من هنا تم الرد على هذا الخبر بشأن هل قام النادي الأهلي بأغراء بن شرقي أم لا وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي وصرح بان النادي الأهلي لن يدخل في أي مفاوضات مع أي لاعب بما أن هذا اللاعب يرتبط بعقد ممتد مع النادي الخاص به .

-وأكدت بعض المصادر أن عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك ينتهي في نهاية هذا الموسم .

وهذا يجعل اللاعب يحق أن يقوم بالتوقيع لأي نادي آخر بعد انتهاء عقده أو يقوم بتجديد العقد الخاص بالنادي الذي يلعب لصالحه .

وأيضا قال المصدر في المزيد من التصريحات أن اللاعب اشرف بن شرقي يعتبر من ضمن اللاعبين المتميزين داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

ولكن النادي الأهلي لم يقم بأي تفاوض مع اللاعب أشرف بن شرقي

واكد المسؤول الخاص بالنادي الأهلي :

– أن نادي الأهلي يرحب بالتعاقد مع اللاعبين وذلك يكون إضافة قويه بالنسبة إلي النادي ولكن يجب أن يكون اللاعب حر وغير مرتبط بأي تعاقدات مع أي نادي أخر .