حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر بعد هجوم الجماهير

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر هاشتاج “#خروج_كريستيانو_من_النصر_مطلب”، وذلك في إشارة واضحة لغضب جماهيري لتواجد الدون ضمن صفوف العالمي.

ويقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مستويات كبيرة ومميزة مع العالمي، مما يجعله أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ النصر والدوري السعودي.

حقيقة غضب جماهير النصر من رونالدو

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التعاطف مع كريستيانو رونالدو في مواجهة الهجوم الشرس من جماهير الدوري السعودي وعلى رأسهم عشاق الهلال.

وقامت جماهير العالمي بالإشادة بالمستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة السابقة، حيث نجح في قيادة الهجوم بمفرده.

وأبدى رونالدو في كثير من المناسبات سعادته البالغة بتواجده في فريق النصر بصفة خاصة والمملكة العربية السعودية عامًة، بعد الترحيب وحسن المعاملة التي وجدها الدون من الجماهير خلال تواجده في الدوري السعودي.

ووعد رونالدو جماهير النصر بمواصلة العمل على المنافسة بقوة على البطولات التي يُشارك بها خلال الموسم الحالي.

ويشارك الدون مع النصر في عدد من البطولات خلال الموسم الحالي منها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك.

ويقود رونالدو فريقه النصر أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

ابشر نكلم كرستيانو يخرج من النصر بس لا تبكي يابابا ندري ان الدوون داعس على كبودكم بس هدي يابابا لاتبكي🥺🥺#خروج_كريستيانو_من_النصر_مطلب — ماجد الحارثي (@mn5552009) December 20, 2023

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة النصر أمام الاتفاق في الخامسة من مساء الجمعة المقبل، والتي يستضيفها ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي.

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة النصر والاتفاق عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة بشكل حصري.