حقيقة حصول “موسيماني” على مبلغ 10 مليون دولار مكافأة صعود نادي أهلي جدة لدوري “روشن”

قاد المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” فريق أهلي جدة السعودي للصعود من دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” إلى دوري “روشن” حيث يتصدر الفريق ترتيب المسابقة حالياً، وذلك قبل ثلاث جولات من النهاية.

حقيقة مكافأة الصعود

انتشرت في الأخيرة تقارير صحفية تفيد أن “موسيماني” خلال توقيعه على عقد قيادة فريق أهلي جدة السعودي وضع بنداً يقضي حصوله على مكافأة مالية تقدر بمبلغ 10 ملايين دولار حال قيادته للفريق الصعود لدوري “روشن” في الموسم المقبل.

وصرح مصدر من داخل نادي أهلي جدة للمواقع الصحفية أنه غير صحيح ما تم تداوله بشأن حصول المدرب الجنوب أفريقي على مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة الصعود.

وأوضح المصدر حصول “موسيماني” على مكافأة قدرها 60 ألف ريال (500 ألف جنيه مصري تقريبا) بعدما قاد الفريق للصعود لدوري “روشن”، حيث يحتل الفريق السعودي المركز الأول برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فريق الأخدود صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

تفاصيل راتب المدرب “موسيماني”

تولى المدرب “بيتسو” تدريب فريق أهلي جدة السعودي في سبتمبر الماضي، حيث يحصل على راتب قدره 600 ألف دولار سنوياً بجانب الجهاز المعاون.

وقد سبق للمدرب الجنوب أفريقي تدريب نادي الأهلي المصري خلال فترة 2020 حتى 2022، وقد حقق مع القلعة الحمراء لقبي دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2020 و 2021 بجانب الفوز بلقب السوبر الأفريقي مرتين، والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.