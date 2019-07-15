يبدو أن المعلم حسن شحاته اصبح قاب قوسين من تدريب المنتخب المصري، خلفا للمدير الفني السابق “أجيري”، حيث نشرت عددا من وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بتولي الكابتن حسن شحاته مسئولية تدريب الفراعنة بشكل رسمي، حيث استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول.

حقيقة تولي حسن شحاته قيادة منتخب مصر

ووفقا لمواقع رياضية مصرية فقد استقر “صبحي” على تعيين حسن شحاته مدربا للفريق الأول للمنتخب المصري بعد فضيحة أمم إفريقيا 2019، والتي خرج منها المنتخب المصري بالهزيمة أمام جنوب افريقيا في دور الـ16 بهدف نظيف، ليعلن بعدها اتحاد كرة القدم عن حل المجلس، ورحيل “أجيري” بشكل رسمي، في وأحدة من أهم المفاجات في بطولة أمم افريقيا 2019.

بدوره وافق الكابتن حسن شحاته نجم الزمالك الأسبق، على تدريب المنتخب المصري بشكل رسمي، وذلك خلال جلسة تم عقدها، الإثنين 15 يوليو 2019، مع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بمقر وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، حيث تم الاستقرار على الجهاز الفني المعاون للمعلم حسن شحاته، حيث سيكون كلا من حمادة صدقي مدربا عاما للمنتخب، بجانب أحمد حسن مديرا للكرة بالمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمي بالجهاز.

من جهته قام اتحاد الكرة بإرسال خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بسبب حل المجلس موقتا، حيث استطلع الاتحاد المصرية لكرة القدم “الفيفا”؛ بشأن تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجبلاية لمدة موسم و3 أشهر لحين إجراء الانتخابات، وينتظر وزير الرياضة رد الفيفا لحسم تعيين مدرب المنتخب.

وكان حسن شحاته قد أعلن في وقت سابق،أنه يريد تدريب المنتخب المصري من جديد، وأنه الآن اصبح جاهز لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد فشل المكسيكي خافيير أجيري، في تحقيق آى انجاز للمنتخب المصري، ورحيله عقب الخروج من بطولة الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في مباراة دور الـ16 بهدف نظيف، ويذكر أن حسن شحاته صاحب الانجاز العالمي الوحيد للمنتخب المصري، حيث نجح مع المنتخب المصري في الفوز بثلاث بطولات افريقيا أعوام 2006 – 2008 – 2010، على التوالي، في إنجاز تاريخي، لم يسيق لأحد أن حققه مع منتخب عربي أو دولي حتى الآن.