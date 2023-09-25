حقيقة تفاوض الهلال السعودي مع روي فيتوريا ومارسيل كولر لخلافة خورخي خيسوس

شهدت الساعات الماضية انتشار أنباء هامة، حول اقتراب نادي الهلال السعودي من إقالة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، بسبب نتائج ومستويات الفريق خلال الفترة الماضية.

روي فيتوريا - مارسيل كولر، مصدر الصورة: صحيفة اليوم

حقيقة تفاوض الهلال مع فيتوريا وكولر

وسقط نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خلال مباراة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وتلاها بذات النتيجة أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، ثم فاز بصعوبة كبيرة 1-0 على حساب فريق الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/2024.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإنه لا صحة لما انتشر خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات الهلال السعودي مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي يشرف على تدريب المنتخب المصري.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم حرص على طمأنة الجماهير المصرية على أن البرتغالي روي فيتوريا مستمر مع منتخب الفراعنة الفترة المقبلة دون أي مشكلة.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء على مدار الأيام الماضية، بأن هناك مفاوضات من جانب إدارة الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، لتدريب فريق العاصمة السعودية.

ولكن الأهلي المصري من جانبه، نفى ما ذكر حول دخول الهلال في مفاوضات مع مارسيل كولر، وأن المدرب السويسري مستمر دون أي مشكلة.