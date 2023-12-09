أخبار الرياضة

حقيقة إنتقال مدافع برشلونة لنادي بايرن ميونيخ الألماني

محمد فريد عبد العزيز

في الأيام الأخيرة أشارت بعض المصادر الألمانية عن إقتراب إنتقال مدافع نادي برشلونة ومنتخب أوروغواي رونالد أراوخو لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

فقد قال أحد الصحفيين الألمان في شبكة سكاي سبورت أن مدرب الفريق البافاري بايرن ميونيخ تحدث مع أراوخو، وقال له أنه يريد أن يأتي للفريق بشكل عاجل ويفضل أن يأتي في الانتقالات الشتوية ولا يهم السعر.

حقيقة إنتقال أراوخو لنادي بايرن ميونيخ

بعد ما تحدث الصحفي الألماني عن إقتراب إنضمام أراوخو لفريق بايرن ميونيخ الألماني، خرج العديد من الصحفيين المهتمين بالفريق الكتالوني برشلونة وقاموا بنفي هذا الخبر.

فقد تحدث الصحفي المغربي أشرف بن عياد وقال: “أراوخو مركز تماماً مع برشلونة، اللاعب ملتزم مع النادي وسعيد في البرسا”.

وأيضاً تحدث الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن حقيقة هذا الخبر وقال: “موقف أراوخو لم يتغير واللاعب يركز على برشلونة، والنادي يعمل على تقديم عرض تجديد له قريباً وهو احد أولويات برشلونة، بيئة اللاعب تقول بأنه سعيد جداً في البرسا رغم إهتمام بايرن ميونيخ “.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد فريد عبد العزيز
محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل