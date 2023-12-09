حقيقة إنتقال مدافع برشلونة لنادي بايرن ميونيخ الألماني

في الأيام الأخيرة أشارت بعض المصادر الألمانية عن إقتراب إنتقال مدافع نادي برشلونة ومنتخب أوروغواي رونالد أراوخو لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

فقد قال أحد الصحفيين الألمان في شبكة سكاي سبورت أن مدرب الفريق البافاري بايرن ميونيخ تحدث مع أراوخو، وقال له أنه يريد أن يأتي للفريق بشكل عاجل ويفضل أن يأتي في الانتقالات الشتوية ولا يهم السعر.

🚨 EXCLUSIVE News Ronald #Araujo: He‘s the absolute desired transfer target of FC Bayern! ‼️ There was a phone call between Tuchel, Freund and Araujo this Friday 📞 ➡️ Tuchel made it clear to him that he wants him urgently, preferably in winter or summer, no matter the cost.… pic.twitter.com/cnZBp9gTFK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 9, 2023

حقيقة إنتقال أراوخو لنادي بايرن ميونيخ

بعد ما تحدث الصحفي الألماني عن إقتراب إنضمام أراوخو لفريق بايرن ميونيخ الألماني، خرج العديد من الصحفيين المهتمين بالفريق الكتالوني برشلونة وقاموا بنفي هذا الخبر.

فقد تحدث الصحفي المغربي أشرف بن عياد وقال: “أراوخو مركز تماماً مع برشلونة، اللاعب ملتزم مع النادي وسعيد في البرسا”.

وأيضاً تحدث الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن حقيقة هذا الخبر وقال: “موقف أراوخو لم يتغير واللاعب يركز على برشلونة، والنادي يعمل على تقديم عرض تجديد له قريباً وهو احد أولويات برشلونة، بيئة اللاعب تقول بأنه سعيد جداً في البرسا رغم إهتمام بايرن ميونيخ “.