حقيقة إنتقال مدافع برشلونة لنادي بايرن ميونيخ الألماني

في الأيام الأخيرة أشارت بعض المصادر الألمانية عن إقتراب إنتقال مدافع نادي برشلونة ومنتخب أوروغواي رونالد أراوخو لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

فقد قال أحد الصحفيين الألمان في شبكة سكاي سبورت أن مدرب الفريق البافاري بايرن ميونيخ تحدث مع أراوخو، وقال له أنه يريد أن يأتي للفريق بشكل عاجل ويفضل أن يأتي في الانتقالات الشتوية ولا يهم السعر.

