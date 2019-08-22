حقق “العميد” الفوز بثلاثية نظيفة على فريق العهد اللبناني

فاز فريق الاتحاد السعودي الملقب بالعميد على ضيفه فريق العهد اللبناني اليوم الثلاثاء بنتيجة 3-0 في المباراة المقامة بين الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث اقيمت المباراة وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المدينة الساحلية جدة

بداية موفقة “للعميد” البطل

و احرز الهداف و اللاعب الرائع البرازيلي رومارينيو الهدف الاول لفريق العميد السعودي في الدقيقة الـ 14 من زمن المباراة من الشوط الاول بينما احرز اللاعب المغربي مروان دا كوستا زميله من نفس الفريق السعودى الرائع الهدف الثاني ليكتب تقدم فريق الاتحاد الملقب بالعميد مرة أخرى في الدقيقة الـ 27 من زمن المباراة .

و لم يمر من الوقت الكثير حتى احرز الصربي المخضرم ألكسندر بريغوفيتش لاعب نادي الاتحاد الهدف الثالث في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول والمباراة

عودة العهد اللبناني

و يستضيف مباراة العودة فريق العهد اللبناني على ارضه ووسط جماهيره في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 31 أغسطس على ملعب المدينة الرياضية حيث من المتوقع حضوره عدد كبير جداً من الجماهير لهذه المباراة لمساندة الفريق لتحقيق الفوز والعودة لأجواء المباراة

حيث يحتاج فريق العهد اللبناني الفوز بعدد كبير من الأهداف لا يقل عن 4 أهداف للتأهل أمام العملاق السعودي وذلك دون قبول أي أهداف فى مرماه

صعود مضمون للعميد

بينما يحتاج فريق الاتحاد “العميد” للفوز بأي نتيجة او التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 2-0 وذلك للعبور لدور الـ16 مما يوضح

مدى سهولة مباراة العودة بالنسبة لفريق الاتحاد السعودي “العميد” فهل يستطيع أن يعود العهد اللبناني …..