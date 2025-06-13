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حقائق لا تعرفها بعد تتويج سيراميكا بكأس الرابطة 2025

معتز خليل

توج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية 2024-2025، للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في البطولة الوليدة.

🏆 نهائي كأس الرابطة المصرية 2024-2025

  • 📅 الموعد: الخميس، 12 يونيو 2025
  • 🏟️ الملعب: استاد السلام
  • 🆚 المباراة: سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي
  • الأهداف:
    • محمد رضا بوبو (د40)
    • فخري لاكاي (د79)

المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

مسيرة سيراميكا إلى النهائي

  • ✅ نصف النهائي:
    • فاز على الإسماعيلي (2-0 ذهابًا، 1-0 إيابًا)
  • ✅ النهائي:
    • فاز على البنك الأهلي بنتيجة (2-0)

مسيرة البنك الأهلي إلى النهائي

  • ✅ نصف النهائي:
    • فاز على إنبي (2-1 مجموع المباراتين)
  • ❌ النهائي:
    • خسر من سيراميكا (0-2)

📌 5 حقائق من تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة 2025

  1. 🎯 المدرب علي ماهر يحقق اللقب الثاني له في البطولة (بعد نسخة 2022 مع مودرن فيوتشر).
  2. 🏆 سيراميكا كليوباترا يُتوج بالبطولة للمرة الثالثة تواليًا (2023 – 2024 – 2025).
  3. 🎫 يضمن الظهور في كأس السوبر المصري للموسم الثالث على التوالي.
  4. 💰 يحصل على 10 ملايين جنيه جائزة البطولة (زيادة عن المواسم السابقة)، بينما حصل البنك الأهلي على 4 ملايين.
  5. 😔 طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، خسر ثاني بطولة له هذا الموسم (بعد الخروج من كأس مصر ضد بيراميدز 0-4، ثم الخسارة أمام سيراميكا في نهائي الرابطة).

الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

📊 🟥 سجل بطولات سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:

النسخة الطرف الآخر في النهائي النتيجة اللقب
2022-2023 المصري 4-1 🏆
2023-2024 طلائع الجيش 3-1 🏆
2024-2025 البنك الأهلي 2-0 🏆

ماذا بعد؟

  • سيراميكا يتأهل رسميًا إلى كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، وسيواجه الأهلي في نصف النهائي.
  • البطولة تُقام في دولة الإمارات، بنظام نصف نهائي ونهائي.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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