حقائق لا تعرفها بعد تتويج سيراميكا بكأس الرابطة 2025
توج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية 2024-2025، للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في البطولة الوليدة.
🏆 نهائي كأس الرابطة المصرية 2024-2025
- 📅 الموعد: الخميس، 12 يونيو 2025
- 🏟️ الملعب: استاد السلام
- 🆚 المباراة: سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي
- ⚽ الأهداف:
- محمد رضا بوبو (د40)
- فخري لاكاي (د79)
المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025
3 القاب لكأس عاصمة مصر. 🏆
البطولة تعرف طريقها المفضل. 😍#سيراميكا_كليوباترا 🔴🟠 pic.twitter.com/Z5smlaL9Tw
— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) June 12, 2025
⭐ مسيرة سيراميكا إلى النهائي
- ✅ نصف النهائي:
- فاز على الإسماعيلي (2-0 ذهابًا، 1-0 إيابًا)
- ✅ النهائي:
- فاز على البنك الأهلي بنتيجة (2-0)
❌ مسيرة البنك الأهلي إلى النهائي
- ✅ نصف النهائي:
- فاز على إنبي (2-1 مجموع المباراتين)
- ❌ النهائي:
- خسر من سيراميكا (0-2)
📌 5 حقائق من تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة 2025
- 🎯 المدرب علي ماهر يحقق اللقب الثاني له في البطولة (بعد نسخة 2022 مع مودرن فيوتشر).
- 🏆 سيراميكا كليوباترا يُتوج بالبطولة للمرة الثالثة تواليًا (2023 – 2024 – 2025).
- 🎫 يضمن الظهور في كأس السوبر المصري للموسم الثالث على التوالي.
- 💰 يحصل على 10 ملايين جنيه جائزة البطولة (زيادة عن المواسم السابقة)، بينما حصل البنك الأهلي على 4 ملايين.
- 😔 طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، خسر ثاني بطولة له هذا الموسم (بعد الخروج من كأس مصر ضد بيراميدز 0-4، ثم الخسارة أمام سيراميكا في نهائي الرابطة).
الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025
البطولة تحت سيطرة ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا. 🏆
فريقنا يحقق لقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي. ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/mksfuruW95
— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) June 12, 2025
📊 🟥 سجل بطولات سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:
|النسخة
|الطرف الآخر في النهائي
|النتيجة
|اللقب
|2022-2023
|المصري
|4-1
|🏆
|2023-2024
|طلائع الجيش
|3-1
|🏆
|2024-2025
|البنك الأهلي
|2-0
|🏆
✅ ماذا بعد؟
- سيراميكا يتأهل رسميًا إلى كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، وسيواجه الأهلي في نصف النهائي.
- البطولة تُقام في دولة الإمارات، بنظام نصف نهائي ونهائي.