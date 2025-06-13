حقائق لا تعرفها بعد تتويج سيراميكا بكأس الرابطة 2025

توج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية 2024-2025، للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في البطولة الوليدة.

🏆 نهائي كأس الرابطة المصرية 2024-2025

📅 الموعد: الخميس، 12 يونيو 2025

الخميس، 12 يونيو 2025 🏟️ الملعب: استاد السلام

استاد السلام 🆚 المباراة: سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي ⚽ الأهداف: محمد رضا بوبو (د40) فخري لاكاي (د79)



المعلقون والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

3 القاب لكأس عاصمة مصر. 🏆

البطولة تعرف طريقها المفضل. 😍#سيراميكا_كليوباترا 🔴🟠 pic.twitter.com/Z5smlaL9Tw — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) June 12, 2025

⭐ مسيرة سيراميكا إلى النهائي

✅ نصف النهائي: فاز على الإسماعيلي (2-0 ذهابًا، 1-0 إيابًا)

✅ النهائي: فاز على البنك الأهلي بنتيجة (2-0)



❌ مسيرة البنك الأهلي إلى النهائي

✅ نصف النهائي: فاز على إنبي (2-1 مجموع المباراتين)

❌ النهائي: خسر من سيراميكا (0-2)



📌 5 حقائق من تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة 2025

🎯 المدرب علي ماهر يحقق اللقب الثاني له في البطولة (بعد نسخة 2022 مع مودرن فيوتشر). 🏆 سيراميكا كليوباترا يُتوج بالبطولة للمرة الثالثة تواليًا (2023 – 2024 – 2025). 🎫 يضمن الظهور في كأس السوبر المصري للموسم الثالث على التوالي. 💰 يحصل على 10 ملايين جنيه جائزة البطولة (زيادة عن المواسم السابقة)، بينما حصل البنك الأهلي على 4 ملايين. 😔 طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، خسر ثاني بطولة له هذا الموسم (بعد الخروج من كأس مصر ضد بيراميدز 0-4، ثم الخسارة أمام سيراميكا في نهائي الرابطة).

الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

البطولة تحت سيطرة ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا. 🏆

فريقنا يحقق لقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي. ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/mksfuruW95 — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) June 12, 2025

📊 🟥 سجل بطولات سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:

النسخة الطرف الآخر في النهائي النتيجة اللقب 2022-2023 المصري 4-1 🏆 2023-2024 طلائع الجيش 3-1 🏆 2024-2025 البنك الأهلي 2-0 🏆

✅ ماذا بعد؟