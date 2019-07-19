حفيظ دراجي: الجزائر بطلة أفريقيا على الأرض الطيبة (مصر)

عبر المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدا أن ما حققه هذا الجيل من اللاعبين “كتيبة المحاربين”، إنجاز تاريخي وخاصة أنه تم تحقيقه على الأرض الطيبة مصر، وأن ما تحقق أقوى من المسلسلات والأفلام التي تعرض في مصر، مضيفا “الجزائر كتب التاريخ على أرض التاريخ”، كما طالب حفيظ دراجي الجماهير الجزائرية في كل مكان بالحفاظ على أنفسهم، والحرص خلال الاحتفالات بالفوز التاريخي، وقال لا نريد أن نحول فرحتنا لحزن.

وقال حفيظ دراجي أن جمال بلماضي كان أخر الخيارات، ولكن هذا المدرب حقق إنجاز ومجد تاريخي بعدما تسرب اليأس للجميع من هذا الجيل، هذا وقد تمكن منتخب الجزائر من الفوز بالمباراة النهائية على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0، بهدف مبكر سجله نجم هجوم الأخضر بغداد بونجاح، والذي صالح الجماهير العريضة اليوم بهدف الفوز هذا، بهذا الإنجاز يكون قد حقق منتخب الجزائر النجمة الثانية مع لقب بطولة أفريقيا وكان اللقب الأول عام 1990.

هذا وبدأت الاحتفالات الآن في كل ولايات الجزائر، كما تشهد العاصمة الفرنسية باريس احتفالات كبيرة جدا في أشهر شوارعها من قبل الجالية الجزائرية بفرنسا، وكذلك في مدينة مارسيليا والكثير من مدن العالم.