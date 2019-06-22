“حصري”نجم ليفربول جاهز الليلة لقيادة غينيا ضد مدغشقر وتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 22/6/2019 في البطولة الإفريقية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية في مصر والعالم العربي، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي انطلقت أمس بمباراة مصر وزيمبابوي وانتهت بوز مصر بهدف مقابل لا شيىً لمنتخب زيمبابوي سجله ألاعب محمود حسن “تريزيجيه”.

قال موقع الاتحاد الإفريقي أمس على حسابه الرسمي عن حفل الافتتاح “مصر تبهر العالم”، وأشاد الموقع بحفل الافتتاح الذي استغرق 20 دقيقة فقط، كانت كافية لإبهار ليس القارة الإفريقية فقط بل العالم أجمع، فقد استخدمت مصر التكنولوجيا الحديثة من ألعاب الليزر و الرسم المتحرك، لتخرج تبلوه رائع أبهر أكثر من مليار مشاهد أمس للحفل .

موعد مباريات اليوم السبت في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019

المباراة الأولي : مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية * مع منتخب أوغندا التي تقام علي أستاد القاهرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

المباراة الثانية : بين منتخبي نيجيريا * ومنتخب بوروندي وتقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

المباراة الثالثة والأخيرة: وتقام بين منتخبي غينيا* ومنتخب مدغشقر وتقام على ملعب أستاد الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا أن نجم ليفربول الإنجليزي “نابي كيتا” تعافا تماماً من الإصابة التي لحقت به في الفخذ في لقاء برشلونة في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا وسيقود المنتخب الغيني الليلة في لقاء منتخب مدغشقر.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 22/6/2019

قناة بي إن سبورت ماكس HD1.

قناة تايم سبورت التردد الأرضي الرقمي والعادي.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، مشاهدة ممتعة لمباريات اليوم من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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