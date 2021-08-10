حصاد العرب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

شهدت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي استضافتها اليابان اليابان في الفترة من 23 يونيو إلى 8 أغسطس 2021، نجاحًا لافتًا لبعض الدول العربية وخاصة دولة قطر التي تمكنت من حصد ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية، وتلتها مصر بـ 6 ميداليات مختلفة “ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية”، من عدد 18 ميدالية أولمبية اقتنصتها الدول العربية التي شاركت في النسخة الماضية من الأولمبياد، لذا نرصد لكم في السطور التالية:

حصاد الدول العربية في دورة ألعاب طوكيو