حصاد العرب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو
شهدت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي استضافتها اليابان اليابان في الفترة من 23 يونيو إلى 8 أغسطس 2021، نجاحًا لافتًا لبعض الدول العربية وخاصة دولة قطر التي تمكنت من حصد ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية، وتلتها مصر بـ 6 ميداليات مختلفة “ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية”، من عدد 18 ميدالية أولمبية اقتنصتها الدول العربية التي شاركت في النسخة الماضية من الأولمبياد، لذا نرصد لكم في السطور التالية:
حصاد الدول العربية في دورة ألعاب طوكيو
- نجحت قطر في حصد أول ميداليتين ذهبيتين في تاريخها عن طريق الرباع فارس إبراهيم في رفع الأثقال والأخرى عن طريق معتز برشم في الوثب العالي، وأخرى برونزية عن طريق ثنائي الرجال للكرة الشاطئية.
- تمكنت جمهورية مصر العربية، من احتلال المركز الثاني في الترتيب، وفي صدارة الدول العربية في عدد الميداليات، حيث اقتنصب 6 ميداليات متنوعة، حيث توجت بالميدالية الذهبية لاعبية الكاراتيه فريال أشرف عبدالعزيز، بينما توج أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث، بالإضافة إلى تتويج كل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى لاعب التايكوندو، والمصارع محمد إبراهيم السيد، ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، بالميدالية البرونزية.
- احتلت دولة تونس المركز الثالث، بحصولها على ميداليتين واحدة ذهبية عن طريق السباح أحمد حفناوي، والأخرى فضية اقتنصها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي.
- جاءت المملكة المغربية في المركز الرابع، بميدالية ذهبية واحدة، أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع.
- تمكنت الأردن من الحصول على المركز الخامس في ترتيب ميداليات الدول العربية، حيث حازت على ميدالية فضية عن طريق لاعب التايكوندو صالح الشرباتي، وأخرى برونزية عن طريق لاعب الكاراتيه عبدالرحمن المصاطفة.
- حلت السعودية في المركز السادس بعد حصولها على ميدالية فضية واحدة أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي.
- تمكنت البحرين من احتلال المركز السابع، خلف السعودية بعد نجاحها في الفوز بميدالية فضية عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهيجن، في سباق 10 آلاف متر.
- جاءت الكويت في المركز الثامن، بتحقيق ميدالية برونزية واحدة عن طريق عبدالله الرشيدي في الرماية.
- نالت سوريا، ميدالية برونزية واحدة جاءت بها في المركز التاسع، واقتنصتها عن طريق الرباع معن أسعد.