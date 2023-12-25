حسين لبيب يفك أولى طلاسم تركة مرتضى منصور الثقيلة

يبدو أن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد حقق نجاح في أولى الاختبارات المتعلقة بتركة مرتضى منصور الثقيلة في نادي الزمالك، حيث استطاع لبيب إحتواء أزمة اللاعبين السابقة.

وكذا فتح باب القيد، كما تم أمس الإعلان عن تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح، الذي يعد أحد اللاعبين البارزين في الفريق، ويأتي ذلك على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

هذه الخطوات تعتبر ضربة أولى لمرتضى منصور، الذي كان قد تحدث بشكل سلبي عن حسين لبيب خلال الانتخابات السابقة.

الحفاظ على فتوح مكسب كبير للفريق

بفضل جهود حسين لبيب ومجلس إدارته فقد تم الحفاظ على خدمات أحمد فتوح، الذي كان على وشك الانتقال إلى النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك.

يذكر أنه خلال فترة رئاسة مرتضى منصور، انتقل من الزمالك كل من محمود كهربا إلى الأهلي ورحل أيضا إمام عاشور عن الزمالك وارتدى قميص الفريق الأحمر أيضا، والتي تم اعتبارهما ضربات من العيار الثقيل.

كما نجح حسين لبيب في كسب ود الجميع، وخاصة أعداء مرتضى منصور السابقين، وذلك من خلال تكاتفه مع المجلس الحالي والعمل معهم لتحقيق النجاح.