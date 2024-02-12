حسين عبد اللطيف على مشارف تدريب منتخب مصر مواليد 2007

إقترب نجم نادي الزمالك السابق حسين عبد اللطيف من تولى تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2007، حيث سيعاون حسين عبد اللطيف كلا من نجم منتخب مصر الأسبق عبد الستار صبري، وحارس مرمى الأهلي السابق أمير عبد الحميد كمدربا للحراس، وجاري إستكمال باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

وكان حسين عبد اللطيف قد تولى مؤخرا نائب رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك، لكنه تقدم بإعتذار عن عدم مواصلة مشواره في الزمالك لحسين السيد عضو مجلس الإدارة ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين لنادي الزمالك.

ومن الجدير بالذكر إن حسين عبد اللطيف كان قد شغل مركز المدافع في أندية الزمالك والألمونيوم والمنيا، كما أنه قد درب فرق سوهاج وتليفونات بني سويف والجبلين السعودي ومنتخب مصر للسيدات.