حسين الشحات بات قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم رونالدو في كأس العالم للأندية

سيكون حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، في موقف تاريخي عندما يقود المارد الأحمر في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، ستُلعب المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية الحالي.

حيث يحتاج حسين الشحات إلى تسجيل ثلاثة أهداف ويتصدر قائمة هدافي كأس العالم للأندية، التي يتصدرها حاليًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

وقد عادل حسين الشحات الرقم القياسي للاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، بعد تسجيله في 4 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية، جاء ذلك بعد هدفه في مرمى اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.

سجل حسين الشحات في كأس العالم للأندية في 4 نسخ مختلفة في السنوات 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وفي 3 مشاركات مع الأهلي.

وأضاف الشحات أن الأهلي تأهل بجدارة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف،

حسين الشحات بات قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم رونالدو في كأس العالم للأندية

وأكد أن اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ظهور لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم بطل السعودية.

وأكد حسين الشحات أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة كانت واضحة منذ الدقيقة الأولى للمباراة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.

ووجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وعبر عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس النادي.