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حسن شحاته والعودة لقياده الفراعنة

كتب سارة أسامةفي آخر تحديث
حسن شحاته والعودة لقياده الفراعنة
حسن شحاته

الكابتن العظيم حسن شحاته فهو في السابق كان لاعب كره مصري كبير سابقاً وحالياً مدرب لكره القدم المصرية  وحاز علي جائزه افضل لاعب في آسيا سنه 1970 حاز علي جائزه الاتحاد الأفريقي لكره القدم، نشأ في محافظه البحيرة 19 يونيو 1994

المعلم-حسن-شحاته.
المعلم-حسن-شحاته.

 

عوده حسن شحاته لقياده المنتخب

هناك تقارير تأكد أن حسن شحاته قد يعود مديرا فنيا لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة  هدفا لخافيير اجيري  وذلك بقرار من وزير الشباب والرياضة وأيضا وزاره الشباب والرياضة تعلن أنها لم تجتمع مع الكابتن حسن شحاته لكن من هم حول الكابتن حسن شحاته مثل الكابتن حماده صديق واكد انه لم ينعقد أي اجتماع لأخذ القار ولكن بنسبه كبيره سيتم ترشيح الكابتن العظيم حسن شحاته وعودته لقياده الفراعنة  ولم يخرج أي قرا رسمي بذلك حتي الآن فهي أراء ووجهات نظر حتي الآن وليس من المؤكد انه طالما حقق نجاحات في السابق هذا معناه أننا نحقق نجاحات في السنين المقبلة .

تقارير تعلن عن مصير حسن شحاته وقياده المنتخب

أما عن تعليق الكابتن ضياء السيد وفاروق جعفر على ترشيح الكابتن حسن شحاته لتدريب منتخب مصر يؤكد إنها مجرد أراء ووجهات نظر واستطلاع رأي ولكن لا يتم ترشيحه رسمي من خلال الوزير ولك انعقاد لجنه كامله مكونه من  من كبار والمدي الفني للمنتخب ولجنه كوره كامله ورسم خطه متكامله  من المتخصصين يعرفون تاريخ الكابتن حسن شحاته.

وأكد الدكتور وزير الشباب  والرياضة (اشرف صبحي ) أنه تم الحديث مع المدرب حسن شحاته في خلال الساعات الماضية واستطلاع رأيه في العودة لتدريب المنتخب وقياده الفراعنة  ووجد أن المعلم حسن شحاته فخور بذلك وسعيد وأبدي الرأي بالموافقة إذا تم ترشيحه رسميا لقياده المنتخب وانه سيبذل اقصي جهوده للعوده وقياده الفراعنة مره اخري، وانه منتظر أن نفرح بفوز المنتخب الجزائري  ثم رد وقال أنا لا أقول إني سني كبر أو في مرحله عمريه لا تستطيع تدريب المنتخب ولكن هذا المنتخب في حاجه إلي ولاء وانتماء من أجل تأهيل اللاعبين فيما بعد وأن المدرب الوطني هو رجل المباراة.

عن الكاتب

سارة أسامة

خريجة حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس متخصصة بعمل المواقع الالكترونية والتطبيقات واهوى التدوين في المواقع ، اهلاً بيكم في صفحتي، هتلاقوا هنا مجموعة من المواضيع المتخصصة اللي بحب اكتب فيها ، مواضيع الوظائف والتريندات ووصفات البنات وحاجات تانية كتيرة ، اسعد كتير بتعليقاتكم

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