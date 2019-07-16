حسن شحاته والعودة لقياده الفراعنة

الكابتن العظيم حسن شحاته فهو في السابق كان لاعب كره مصري كبير سابقاً وحالياً مدرب لكره القدم المصرية وحاز علي جائزه افضل لاعب في آسيا سنه 1970 حاز علي جائزه الاتحاد الأفريقي لكره القدم، نشأ في محافظه البحيرة 19 يونيو 1994

عوده حسن شحاته لقياده المنتخب

هناك تقارير تأكد أن حسن شحاته قد يعود مديرا فنيا لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة هدفا لخافيير اجيري وذلك بقرار من وزير الشباب والرياضة وأيضا وزاره الشباب والرياضة تعلن أنها لم تجتمع مع الكابتن حسن شحاته لكن من هم حول الكابتن حسن شحاته مثل الكابتن حماده صديق واكد انه لم ينعقد أي اجتماع لأخذ القار ولكن بنسبه كبيره سيتم ترشيح الكابتن العظيم حسن شحاته وعودته لقياده الفراعنة ولم يخرج أي قرا رسمي بذلك حتي الآن فهي أراء ووجهات نظر حتي الآن وليس من المؤكد انه طالما حقق نجاحات في السابق هذا معناه أننا نحقق نجاحات في السنين المقبلة .

تقارير تعلن عن مصير حسن شحاته وقياده المنتخب

أما عن تعليق الكابتن ضياء السيد وفاروق جعفر على ترشيح الكابتن حسن شحاته لتدريب منتخب مصر يؤكد إنها مجرد أراء ووجهات نظر واستطلاع رأي ولكن لا يتم ترشيحه رسمي من خلال الوزير ولك انعقاد لجنه كامله مكونه من من كبار والمدي الفني للمنتخب ولجنه كوره كامله ورسم خطه متكامله من المتخصصين يعرفون تاريخ الكابتن حسن شحاته.

وأكد الدكتور وزير الشباب والرياضة (اشرف صبحي ) أنه تم الحديث مع المدرب حسن شحاته في خلال الساعات الماضية واستطلاع رأيه في العودة لتدريب المنتخب وقياده الفراعنة ووجد أن المعلم حسن شحاته فخور بذلك وسعيد وأبدي الرأي بالموافقة إذا تم ترشيحه رسميا لقياده المنتخب وانه سيبذل اقصي جهوده للعوده وقياده الفراعنة مره اخري، وانه منتظر أن نفرح بفوز المنتخب الجزائري ثم رد وقال أنا لا أقول إني سني كبر أو في مرحله عمريه لا تستطيع تدريب المنتخب ولكن هذا المنتخب في حاجه إلي ولاء وانتماء من أجل تأهيل اللاعبين فيما بعد وأن المدرب الوطني هو رجل المباراة.