حسن شحاته…أقوى المرشحين لقيادة المنتخب الوطني

أكد مصدر كروي أن المدير الفني السابق للمنتخب المصري الكابتن حسن شحاتة من أقوي المرشحين لقيادة المنتخب الوطني عقب رحيل المكسيكي الكابتن خافيير أجيري وذلك بعد خروج المنتخب من الدور ال16، ولكن لم يتم حتى الآن عقد أى إجتماع بين شحاته وأى مسئول من الوزارة، وأشار هذا المصدر أنه لابد من حسم الأمر خلال الفترة المقبلة حيث يقبل المنتخب على مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021 وكذلك المونديال 2022.

ومما أثار الجدل والشكوك من إقتراب حسن شحاته لتدريب المنتخب المصري هو رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر حيث وجه التهنئة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر “مبروك كابتن حسن شحاتة مديراً فنياً للمنتخب المصري، أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه ويعطي كافة الصلاحيات”، ولكن حتى الآن لم يتم رسمياً الكشف عن إسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك مرشحين آخرين مثل الكابتن حسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن.

ولكن هناك عقبة أمام إعلان المدير الفني الجديد رسمياً لمنتخب مصر وهو قرار الإتحاد الدولي في إنتخابات إتحاد كرة القدم المصرية، حيث لا يستطيع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إتخاذ أي قرار يخص المنتخب سوى بعد إستشارة الفيفا، حيث أرسل وزير الرياضة خطاباً للفيفا لإستثناء مصر من اللائحة الحالية التي تنص على عقد انتخابات خاصة باتحاد كرة القدم بعد ثلاثة أشهر بعد إستقالة هاني أبو ريدة والجهاز الفني ، وطالب الوزير أشرف صبحي الفيفا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد لمدة خمسة عشر شهراً حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 وتُجرى إنتخابات فى موعدها المحدد، وينتظر الوزير رد الفيفا حول هذا الشأن وإذا تمت الموافقة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن مدرب المنتخب الوطني القادم.

حسن شحاتة أقوي المرشحين لقيادة المنتخب الوطني

لقبت الجماهير كابتن حسن شحاته بالمعلم حيث قام بتتويج الفراعنة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات خلال أعوام 2006،2008 و 2010 فى مصر وغانا وأنجولا على التوالي، ويعزز فرصة عودة حسن شحاته علاقته الجيدة باللاعبين حتى الآن، وإختياره الثاقب للاعبين المحليين الذين يشكلون المنتخب المصري.