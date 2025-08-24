أخبار الرياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل تعرض حسن حمدى رئيس الاهلى السابق لوعكة صحية

أحمد المدبولي

تعرض حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته.

 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن الكابتن حسن حمدي غادر المستشفى بسلامة الله، وهو في طريقه إلى القاهرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية فور عودته.

 

وأوضح شوبير أن الأزمة الصحية جاءت نتيجة تعرض حمدي لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وهو ما تطلب تدخلاً طبياً عاجلاً للاطمئنان على حالته.

 

واختتم شوبير رسالته بالدعاء لرئيس الأهلي الأسبق قائلاً: “الحمد لله على السلامة يا كابتن حسن.

