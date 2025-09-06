أخبار الرياضة

حسام حسن غاضب رغم الفوز.. و الغضب الأكبر من هذا الثنائي

أحمد المدبولي

كشف مصدر من داخل منتخب مصر عن حالة من الغضب انتابت المدير الفني حسام حسن، رغم فوز الفراعنة على إثيوبيا بهدفين نظيفين واقترابهم من التأهل للمونديال.

 جاء غضب حسام حسن بسبب إهدار اللاعبين للعديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، واقتصار الفوز على هدفين من ركلتي جزاء.

و وجه المدرب تحذير شديد اللهجة للثنائي مصطفى محمد وإبراهيم عادل، مبديًا استياءه من أدائهما في بعض الكرات التي كان يمكن أن تزيد من حصيلة الأهداف.

حسام حسن طالب من لاعبيه ان يكونوا أكثر جماعية من أجل الإيجابية أمام المرمى وتسجيل مزيد من الأهداف

محذرا من الأنانية المفرطة التي تواجدت في أداء بعض اللاعبين خلال المباراة بالأمس أمام أثيوبيا خاصة في الشوط الثاني

يأتي هذا الغضب قبل مواجهة بوركينا فاسو المصيرية يوم الثلاثاء المقبل، والتي يسعى فيها المنتخب لحسم التأهل رسميًا لكأس العالم 2026.

 

