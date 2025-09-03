أخبار الرياضة

حرب التصريحات بين أساطير الكرة: الحضري يهاجم وشوبير يرد

أحمد المدبولي

شهدت ساحة الإعلام الرياضي حرب تصريحات جديدة بين رموز الكرة المصرية، بدأت بانتقاد الإعلامي أحمد شوبير لمنشور لـ عصام الحضري وأحمد حسن، ثم تطورت إلى هجوم متبادل.

شرارة الأزمة بدأت بـ انتقد شوبير منشور لـ الحضري على فيسبوك جمعه بـ أحمد حسن، معتبرًا أن الحديث عن لقب “العميد” ليس وقته في ظل الاستعدادات للمنتخب.

أحمد حسن رد ببيان رسمي عبر فيسبوك، دافع فيه عن نفسه وعن الحضري، ووجه نصيحة لشوبير بالتركيز في عمله.

عصام الحضري صعد الأزمة بهجوم مباشر وقوي على شوبير، واصفًا إياه بـ:

“رأس الأفعى والفتنة والتعصب”.

رد شوبير الأخير: جاء رد شوبير مقتضبًا عبر تويتر، حيث كتب:

“دايما افتكر لا تجادل جاهل”.

