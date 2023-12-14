حديث “مارسيل كولر” مدرب النادي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في إطار الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية موسم 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد في كأس العالم للأندية يوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

تعليق مدرب الأهلي على مواجهة الاتحاد

وعن هذه المباراة تحدث مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر خلال لقاء صحفي أجراه مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال السويسري كولر: “أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم”.

وأضاف: “قوة الأداء في الملعب ستكون عامل الحسم في تلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز”.

وتابع: “لا توجد نسبة لأي من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر”.

كما تحدث لاعب النادي الأهلي عمرو السولية عن مباراة الاتحاد قائلاً: “نسعى إلى التأهل للمباراة النهائية، وطموحنا كبير لتحقيق إنجاز جديد بعدما فزنا من قبل بالميدالية البرونزية أكثر من مرة”.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مباراة الاتحاد بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول.

لاعبي الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أمام عاشور.

لاعبي الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الاتحاد السعودي

سيتم إذاعة مباراة النادي الأهلي ضد فريق الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، عبر قناة SSC 1 الرياضية بتعليق فهد العتيبي و مدحت شلبي.

ستقام المباراة بين الأهلي و الاتحاد على ملعب “الجوهرة” في الأراضي السعودية.