حدث هام ينتظر عشاق الدورى الإنجليزى بقمة توتنهام ضد مان يونايتد

كشف الحساب الرسمي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز عن الكرة الشتوية الرسمية لموسم 2025 – 2026 من إنتاج أحد الشركات الرياضية والتي ستحمل اسم “Under the Lights”، وستُستخدم لأول مرة يوم السبت 8 نوفمبر في مواجهة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.

كرة الدوري الإنجليزي

ومن المعروف أن هذا الموسم الأول الذي تتولى فيه بوما تصنيع كرات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت الكرة الجديدة تسجيل 209 أهداف خلال أول 80 مباراة من الموسم، ما يعكس دقتها وثباتها في الأداء.

جاء طرح الكرة عالية الوضوح مع دخول فصل الشتاء وتحول التوقيت في المملكة المتحدة من التوقيت الصيفي البريطاني الذي يبدأ هذا العام يوم الأحد 26 أكتوبر ومع قصر ساعات النهار، وتزايد المباريات التي تُقام تحت الأضواء الكاشفة، تبرز الحاجة إلى كرة أكثر وضوحًا تساعد اللاعبين والحكام والمشجعين على تتبعها بسهولة أكبر.

متى ظهرت أول كرة شتوية؟

تجدر الإشارة إلى أن أول كرة شتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ظهرت في موسم 2004/2005، ومنذ موسم 2008/2009 أصبحت تُطرح كرة شتوية جديدة كل عام على غرار الكرة الأساسية للموسم. وتُعد كرة “Under the Lights” النسخة العشرين من الكرات عالية الرؤية في تاريخ البطولة.

وتتميز الكرة الجديدة بتصميمها الحيوي وألوانها الزاهية التي تُحسن الرؤية في ظروف الإضاءة الضعيفة، لتناسب أجواء الشتاء في الملاعب الإنجليزية.

وتستخدم الكرة الشتوية عادة حتى بداية الربيع، قبل العودة إلى الكرة الأساسية أو طرح إصدار ثالث كما هو الحال في المواسم الأخيرة.