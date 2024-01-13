حجز تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني 2024

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيرة نادي ريال مدريد في مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني لموسم 2023-2024 والمقام في المملكة العربية السعودية، ويسعى الفريق الكتالوني في حصد اللقب 14 له في تاريخ هذه البطولة والثاني له على التوالي، بينما يرغب الفريق الملكي في حصد اللقب هذا الموسم والأخذ بالثأر من برشلونة.

حجز تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني 2023-2024

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الأسباني على ملعب الأول بارك غداً الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

ويذكر بأن نادي برشلونة حصل على كأس السوبر الأسباني الموسم الماضي بعد أن استطاع الفوز على ريال مدريد في النهائي بنتيجة 3-1.

حجز تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد

طرحت تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الأسباني على موقع webook ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “من هنا “.

بعد ذلك تقوم باختيار حجز التذاكر.

بعد ذلك يتطلب منك التسجيل في الموقع أو تسجيل الدخول.

تحديد فئة التذكرة المناسبة.

بعد ذلك تقوم باختيار عدد التذاكر والمقعد.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر الحجز.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

قد يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي:كيبا

في الدفاع : ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال

وسط الملعب: تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي

وسط الملعب أمام: جود بيلينجهام

في الهجوم :رودريجو – فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة المتوقع

يتوقع إن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة علي التشكيل التالي:

حراسة المرمي: إيناكي بينا

خط الدفاع :كوندي – أرخوا – كريستينسن – بالدي

وسط الملعب: فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو

في الهجوم: فيراس توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال

وتأهل نادي برشلونة إلى المباراة النهائية في كأس السوبر الاسباني بعد الفوز على اوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد، بينما وصل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الأسباني بعدما فاز على اتليتكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 5-3.