يستقبل ملعب فيصل بن الفهد مباراة الهلال والفيحاء، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، ويدخل الهلال المباراة وهو لدية الثقة الكبيرة للفوز وخاصة بعد الفوز الكبير الذي حققة علي نادي ابها في مباراة الجولة الماضية التي انتهت بنتيجة 7-0، لصالح الهلال، بينما خسر الفيحاء من الخليج بنتيجة 3-0.

حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن 2023-2024

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تقام مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم الموافق 29 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

طرح نادي الفيحاء تذاكر المباراة علي الموقع الإلكتروني له علي شكبة الانترنت، ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة علي موقع نادي الفيحاء “من هنا“.

بعد ذلك تقوم باختيار حجز التذاكر.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار فئة التذكرة ثم عدد التذاكر ورقم المقعد.

اختيار وسيلة الدفع.

سداد رسوم التذكرة.

التشكيل المتوقع للهلال

قد يعتمد المدير الفني لنادي الهلال علي التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج – ميشيل ديلغادو – نيمار – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

والجدير بالذكر بإن نادي الهلال يتصدر قائمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الفيحاء في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.