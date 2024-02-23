حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024
يحل نادي النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي الشباب في مباراة الأسبوع 21 من عمر الدوري السعودي موسم 2023-2024، ويدخل نادي النصر هذه المباراة بقوة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل تقليل الفارق بينه وبين نادي الهلال صاحب المركز الأول، حيث يطمح النصر في حصد لقب الدوري هذا الموسم.
موعد مباراة النصر والشباب
تقام مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي يوم الأحد 25 فبراير على استاد نادي الشباب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الإنترنت على منصة شاهد VIP.
حجز تذاكر مباراة النصر والشباب
طرحت تذاكر مباراة النصر والشباب، على موقع تذاكر نادي الشباب ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-
- الذهاب إلي موقع تذاكر نادي الشباب.
- اختيار تذاكر مباراة الشباب والنصر.
- الضغط على زر الحجز.
- تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.
- تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد.
- تقوم باختيار عدد التذاكر.
- بعد ذلك تقوم باختيار وسيلة الدفع من الوسائل المتاحة.
- الضغط على زر الحجز.
تشكيل النصر المتوقع
قد يعتمد مدرب نادي النصر على التشكيل التالي:-
- حراسة المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.
- خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.
- خط الهجوم: محمد مروان وتاليكسا كريستيانو رونالدو.
هكذا تزيـن مقـر #النصر باحتفـال يوم التأسيس 🤩#يوم_بدينا | #يوم_التأسيس pic.twitter.com/PhH7Lbgkvy
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2024
ترتيب النصر والشباب في الدوري
يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، ولعب النصر 20 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.
بينما يأتي نادي الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ولعب الشباب 20 مباراة فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات وخسر في ثمان مباريات.