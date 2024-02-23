يحل نادي النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي الشباب في مباراة الأسبوع 21 من عمر الدوري السعودي موسم 2023-2024، ويدخل نادي النصر هذه المباراة بقوة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل تقليل الفارق بينه وبين نادي الهلال صاحب المركز الأول، حيث يطمح النصر في حصد لقب الدوري هذا الموسم.

حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة النصر والشباب

تقام مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي يوم الأحد 25 فبراير على استاد نادي الشباب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الإنترنت على منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة النصر والشباب

طرحت تذاكر مباراة النصر والشباب، على موقع تذاكر نادي الشباب ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

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اختيار تذاكر مباراة الشباب والنصر.

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تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.

تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد.

تقوم باختيار عدد التذاكر.

بعد ذلك تقوم باختيار وسيلة الدفع من الوسائل المتاحة.

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تشكيل النصر المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي النصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.

خط الهجوم: محمد مروان وتاليكسا كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والشباب في الدوري

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، ولعب النصر 20 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي نادي الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ولعب الشباب 20 مباراة فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات وخسر في ثمان مباريات.