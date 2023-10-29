يستقبل ملعب الأول بارك مباراة النصر والاتفاق في الدور 16 من كأس الملك السعودي موسم 2023-2024، ويستعد النصر من أجل الفوز في هذه المباراة وذلك للتأهل إلي الدور نصف النهائي حيث يطمح الفريق بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على اللقب هذا الموسم، وتأهل النصر إلي الدور 16 بعد الفوز على أحد في الدور 32 بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل الاتفاق بعد الفوز على جدة بنتيجة 4-0.

حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024

موعد المباراة

تقام مباراة النصر ضد الاتفاق في كأس الملك السعودي يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 3:45 بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية.

حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق

طرحت تذاكر مباراة النصر والاتفاق علي موقع الأول بارك ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي موقع الأول على شبكة الأنترنت “ من هنا “.

بعد ذلك اختيار المباراة.

تقوم بكتابة رقم الهاتف ورمز التحقق المرسل علي الهاتف.

بعد ذلك تقوم باختيار المقعد وفئة التذكرة.

تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر تأكيد الحجز.

التشكيل المتوقع للنصر